A un mes de iniciar el proceso 2026-2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) iniciará el 10 de septiembre del presente año el proceso electoral federal 2026-2027, con actividades organizativas para la jornada, que se celebrará el 6 de junio de 2027 en diversas entidades, incluida Chiapas, donde el Instituto de elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) gastará un presupuesto superior a ejercicios anteriores, estimando rebasar los mil 500 millones de pesos.

Así lo informó en fechas recientes la presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) Marina Martha López Santiago, quien explicó que actualmente las distintas áreas del Órgano Público Local Electoral realizan un análisis detallado para determinar los costos de cada una de las actividades.

Renovación

Es pertinente mencionar que el registro preliminar detalla que durante este proceso se renovarán unos 20 mil cargos de elección popular, entre ellos 500 diputados federales para la Cámara de Diputados.

También se renovarán 17 gubernaturas y sus congresos locales, así como la renovación de más de mil ayuntamientos y alcaldías en todo México.

En tanto el proceso electoral del Poder Judicial, se acordó postergar al inicio del cuatro de abril de 2027 y concluir el dos de junio, precedidas por el periodo de precampañas a partir del cuatro de enero.