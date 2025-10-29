Abandonadas un 15 % de las tumbas en Tuxtla

Al menos el 15 % de las tumbas que se localizan en el Panteón Municipal de Tuxtla Gutiérrez se encuentran en total abandono, reveló Elioenaí Verdugo Velázquez, jefe de Panteones Públicos Municipales, tras realizar un análisis en las capillas que se encuentran en este camposanto.

Regularización

Previo a las festividades del Día de Muertos, Verdugo Velázquez hizo un llamado a la ciudadanía a regularizar sus trámites y evitar el abandono de los espacios donde descansan sus familiares.

Explicó que del total de sepulcros aproximadamente el 50 % de los contribuyentes están al corriente con sus pagos, mientras que un 35 % presenta morosidad de dos a tres años.

Respecto a las tumbas abandonadas, el funcionario municipal dijo que de no haber respuesta después de un mínimo de siete años, el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de recuperar administrativamente los espacios conforme al reglamento.

Respecto a los preparativos para la alta afluencia de visitantes del 1º y 2 de noviembre indicó que los trabajos de limpieza y mantenimiento, que incluyen la revisión y cercado de tumbas en mal estado, comenzaron desde hace dos o tres meses, en coordinación con Protección Civil (PC).