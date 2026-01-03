Abandonan Centro de Salud en Xochiltepec

La reapertura del Centro de Salud en el ejido Xochiltepec, del municipio de Tuzantán, solicitaron los habitantes de esa zona, ya que desde hace varias semanas se mantiene cerrado y en total abandono, sin saberse los motivos.

Señalan que en el interior de la clínica existen medicamentos que pueden perderse si no se otorgan a las personas que acuden a solicitar servicio médico.

En una carta dirigida a los directivos del IMSS Bienestar solicitan su intervención para que se reactiven los servicios médicos y además, le den mantenimiento a las instalaciones que se encuentran abandonadas.

Contexto

Explicaron que ese Centro de Salud fue construido hace ya varios años, tras gestiones ante la Secretaría de Salud se les proporcionó médicos y con regularidad les dotaban de medicamentos, a través de la Jurisdicción Sanitaria VII.

Al pasar el centro de salud a IMSS Bienestar, empezaron a presentarse los problemas y mencionan que solamente llegaba un médico los días lunes de cada semana, pero ya desde hace varios meses eso tampoco sucede, por lo que carecen del servicio.

Incluso indicaron que las instalaciones permanecen sin limpieza y crece el monte en sus alrededores, por lo que urgieron la intervención de las autoridades de Salud para que se reactive.

Indicaron que ya enviaron cartas al titular del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, con la finalidad de que se garanticen los servicios médicos en esa clínica, del que es el ejido más importante del municipio de Tuzantán.