Abandonan marimbas municipales en Huixtla

Un serio malestar y preocupación ciudadana es la que prevalece en el municipio de Huixtla ante el estado de abandono y daños que presentan varias marimbas municipales.

Se trata de bienes culturales que forman parte del patrimonio del pueblo bajo el resguardo y mantenimiento del Ayuntamiento que preside Régulo Palomeque Sánchez, pero que ya perdieron algunas piezas.

Testimonios

De acuerdo con testimonios y material difundido en redes sociales, los instrumentos representativos de la identidad cultural chiapaneca están arrinconados en un espacio de la Casa de la Cultura municipal, a la intemperie, con partes podridas y otras que ya no son originales.

Esta situación ha generado malestar e inconformidad entre la población, por lo que urgieron la intervención del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas (Coneculta) para que rescate las marimbas.

Patrimonio

El profesor Cristian Morales Rosales lamentó que las autoridades municipales no resguarden, preserven y conserven las marimbas que forman parte del patrimonio cultural de Chiapas.

Hasta el momento, el Gobierno Municipal no ha emitido posicionamiento alguno sobre esta situación que se considera como una negligencia de los funcionarios públicos encargados de su cuidado y protección.