El monitoreo de las aguas marinas de la Costa de Chiapas, que son consideradas las más cálidas del mundo, permitía tener un panorama real del escenario climático.

Sin embargo, el proyecto quedó abandonado por falta de apoyo e interés de las autoridades de las tres instancias de gobierno, expuso Vicente Castro, científico del Centro Investigaciones con Visión para Mesoamérica de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

El investigador lamentó que a pesar de la información que se obtenía y servía a nivel global para diversos estudios, desde hace dos años el proyecto quedó abandonado, cuya situación ha impedido tener un panorama del escenario climático en esta parte del mundo.

Recordó que en el 2019, en coordinación con la Secretaría de Marina instalaron termógrafos en Puerto Madero y Tonalá para monitorear la temperatura superficial del mar y los resultados fueron alarmantes, ya que se encontraba 2.2 grados por arriba del promedio mundial.

Con el tiempo y la falta de mantenimiento a los equipos, quedaron obsoletos, por los que se dejó de dar puntual seguimiento a las condiciones de las aguas marinas de la costa chiapaneca.

Ya no hubo apoyos y recursos por parte de las autoridades, por lo que el proyecto quedó abandonado, los equipos requerían de mantenimiento y no se les dio, lo que provocó que desde hace algunos años ya no haya monitoreo.

Señaló que la temperatura debería oscilar entre 28 y 29 grados, sin embargo, en el litoral chiapaneco el último registro arrojó 30.2, cuyas cifras son alarmantes, ya que cada año el crecimiento del calentamiento del océano Pacífico es muy acelerado.