Abandonan obra de puente en zona media alta

Pobladores de más de 40 comunidades de la zona media alta de Tapachula denuncian que los trabajos de reconstrucción del puente prácticamente “están abandonados”.

Señalan que a veces llega una cuadrilla de trabajadores de cuatro o cinco personas, pero a casi un año del colapso, solo hay un avance del 60 por ciento que los comuneros cuestionan.

La lenta reconstrucción del puente denominado El Cajón en el tramo entre el ejido El Edén y Nueva Alemania que colapsó el 19 de septiembre del 2025, afirman mantiene en riesgo de dejar incomunicadas a cerca de 40 comunidades; acusan a la constructora y piden a la autoridad ejercer las sanciones correspondientes.

En entrevista, Jorge Velázquez, presidente del grupo Sociedad Alternativa Rural (SARU), afirmó que la obra fue autorizada al mismo tiempo que el puente de Chapultepec en la misma vía, pero más cercano a la cabecera municipal, cerca de la clínica del IMSS; pese a que se pidió que se trabajaran ambos de forma simultánea, el de Chapultepec ya fue concluido y este permanece sin terminar.

Irregularidades

Señala que “en esta zona ha llovido y continuarán los aguaceros, no es posible que a la fecha no tengamos avance, únicamente vemos a cuatro o cinco personas juntando basura alrededor, pero no hay un avance dentro de la obra, ya quedó parada y no tenemos maquinaria trabajando, no hay nada”.

Explicó que en el lugar solo permanecen cuatro trabajadores cuidando la bodega de herramientas, pero la empresa constructora identificada como P-CEN se retiró del sitio, ya que afirman que la obra se habría ejecutado solo de palabra, sin un contrato formal que garantice su continuidad y pago.

“Hasta donde sabemos, no existe el contrato para la continuidad de la obra, todo se dio bajo pura palabra, por ello, estamos pidiendo a la Comisión Estatal de Caminos que se autorice el contrato para que la empresa pueda continuar”, dijo.