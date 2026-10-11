Abandonan viviendas por mar de fondo

Habitantes de la pesquería de San Luqueño la Costa se han visto obligados a abandonar sus viviendas y buscar refugio temporal con familiares o en otras áreas de la misma comunidad, debido a las afectaciones provocadas por el fenómeno mar de fondo.

El fuerte oleaje ha ocasionado que el agua avance hasta las calles y se introduzca a las casas más cercanas a la playa.

De acuerdo con los pobladores, algunas zonas ya registran inundaciones de hasta un metro de altura, situación que ha vuelto prácticamente imposible su permanencia, aunado al incremento de insectos como mosquitos.

Refugios temporales

Francisco Ochoa Hernández, habitante de San Luqueño, señaló que las familias no pueden permanecer en estas condiciones, por lo que han optado por salir de sus hogares y trasladarse a lugares seguros ante el temor de que el agua continúe aumentando. A esto se suma la suspensión de clases en la comunidad.

Los vecinos enfrentan la incertidumbre de no saber cuándo podrán regresar a sus viviendas, mientras el fenómeno continúa causando estragos en esta zona costera.