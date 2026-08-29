Abandono y dependencia, el otro rostro

Cada 28 de agosto, los regalos y las felicitaciones colocan a las y los abuelos en el centro de la celebración. Sin embargo, detrás de esta fecha existe una realidad menos visible: personas mayores que enfrentan abandono, soledad, dependencia económica y deterioro de sus condiciones de vida, en algunos casos dentro de sus propios hogares.

En Tuxtla Gutiérrez, el abandono y la omisión de cuidados hacia este sector continúan siendo una problemática.

Casos atendidos

La directora de DIF municipal, Estefanie Frías Córdova, señaló que durante 2026 se tienen identificados al menos cuatro casos que se encuentran en proceso legal por esta causa.

Durante 2025 fueron detectadas alrededor de diez personas adultas mayores en situación de abandono total, mientras que en lo que va de este año los casos que han llegado a una instancia legal suman cuatro.

Uno de los patrones identificados es el alejamiento de hijos y familiares, pero también situaciones relacionadas con el manejo de los recursos económicos de las personas mayores, entre ellas el presunto robo o retención de tarjetas mediante las cuales reciben apoyos gubernamentales.

En mayo de 2026, el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia reportó alrededor de 400 casos de personas adultas mayores en situación de abandono registrados en Chiapas desde 2024.

Los municipios con mayor presencia de estos casos incluyen Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas y Comitán.

Personas mayores en Chiapas

En el país habitan 15.1 millones de personas de 60 años o más, cifra que representa el 12 por ciento de la población total, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este escenario, Chiapas concentra a 507 mil 757 adultos mayores, lo que equivale al 9.16 por ciento del total de habitantes del estado y al 3.36 por ciento del sector de la tercera edad a nivel nacional.

La necesidad de seguir trabajando

En 2025, de 507 mil 757 personas de 60 años y más, alrededor de 246 mil 460 continuaban trabajando, es decir, prácticamente la mitad; de los cuales 354 mil 45 no contaban con servicios de salud.

Envejecer no significa perder la dignidad

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el edadismo como los estereotipos, prejuicios y discriminación hacia las personas por razón de su edad.

La OMS estima que una de cada dos personas en el mundo tiene actitudes edadistas contra las personas mayores.

Además, señaló que el edadismo puede estar asociado con una peor salud física y mental, aislamiento social, menor calidad de vida y muerte prematura.

Considerar que una persona mayor “ya no entiende”, “ya no puede decidir”, “es una carga” o que sus opiniones dejaron de tener importancia también constituye una forma de violencia y discriminación.

Situación económica

En México, las personas de 65 años y más reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, cuyo monto en 2026 es de 6 mil 400 pesos bimestrales.

Sin embargo, de acuerdo con datos del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana, 8 de cada 10 adultos mayores en Chiapas carecen de fondo de retiro o jubilación.

Esto los obliga a continuar en actividades agrícolas, de comercio o en empleos que apenas cubren sus necesidades básicas.