Abarrotan calles de Tapachula por desfile

Con saldo blanco se realizó el desfile alusivo al 215 aniversario de la Independencia de México, en la justa cívica participación de más de cinco mil participantes que recorrieron las principales calles de Tapachula, actividad que representa el fervor patrio y que llenó de color, ritmo y gallardía las calles que recorrieron y en la que la población brindó el respaldo a las instituciones que participaron.

Minutos antes de la nueve de la mañana inició el tradicional desfile, teniendo como punto de partida la calle Central oriente y 3.ª avenida Norte sur y 1.ª calle Poniente con dirección al parque Bicentenario, en donde se colocó el templete para las autoridades.

Desde antes del inicio del desfile decenas de familias acompañados de sus niños comenzaron a abarrotar la calle Central oriente para ocupar los mejores lugares, y así disfrutar del recorrido de los contingentes. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN) encabezaron los contingentes del desfile, quienes se llevaron los aplausos de los asistentes y sobre todo de los niños, mismos que sacaron los teléfonos para tomar fotografías a las unidades y a los binomios caninos.

Las unidades del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tapachula y de Protección Civil (PC) fueron ovacionados por los asistentes, en reconocimiento a la labor que realizan y al apoyo que brindan en situaciones de emergencia.