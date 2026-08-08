Abejas de Acteal denuncian detención arbitraria

Integrantes de Las Abejas de Acteal denunciaron la retención arbitraria que sufrieron en Yibeljoj, localidad de Chenalhó, mientras realizaban una reconexión de luz para el diácono permanente de la Diócesis de San Cristóbal, Sebastián Jiménez Santiz.

A través de sus redes sociales, denunciaron que las autoridades tanto estatales como municipales, ya tenían conocimiento de la reconexión que se logró gracias al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), quien realizó una acción urgente.

Hechos

Relataron que mientras realizaban la reconexión, llegaron los agentes de Yibeljoj junto a su patronato de luz, argumentando que no tenían derecho de realizar la acción, por lo que detuvieron a su comisión de electricidad.

Indicaron que las personas que realizaron la detención fueron las mismas que desmantelaron agresivamente su campamento el 15 de octubre de 2024, hecho que también fue documentando por el Frayba.

También señalaron que habían llamado a los pobladores del lugar para resolver la situación, aún cuando ya habían intentado dialogar de forma pacífica.

Por último, informaron que la población les pediría a los integrantes de Las Abejas de Acteal que dejaran de usar el celular, por lo que solicitaron a los defensores de derechos humanos que estuvieran atentos al desarrollo de la situación.