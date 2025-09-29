Abejas de Acteal oran por Gaza

“Nuestros corazones lloran con el pueblo de Gaza, que sufre la ocupación de Israel, que mantiene la política de utilizar el hambre como arma de guerra, convirtiendo los centros de distribución de comida en ¡trampas de muerte!, negando a Gaza el derecho a existir”, dio a conocer la organización Las Abejas de Acteal.

En un comunicado informó que este domingo se unió a las parroquias hermanas de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas para pedir paz, Libertad, y el fin de la ocupación.

Acompañamiento

“Hoy caminamos por la paz, haciendo de nuestra peregrinación un homenaje a la resistencia del pueblo palestino, especialmente por los niños y niñas de Gaza que fueron criminalizados y asesinados como terroristas y por los que sobreviven, cuyo futuro también se encuentra mutilado con total impunidad”.

“Estamos viendo en directo, familias destrozadas, incompletas, barrios destruidos y corazones rotos, enfermos y heridos sin medicina, sepultados bajo los escombros, y en ellos vemos a Cristo crucificado, pero también lo vemos presente en cada acción solidaria y en cada gesto de misericordia”.

En el comunicado señala: “somos conscientes de que estamos frente al horror viendo el proceso de exterminio que Israel, lleva a cabo, basado en el negocio de las armas y los desplazamientos forzados en Palestina, la tierra que vio nacer a Jesús.