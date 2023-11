Abejas de Acteal resaltan el papel de las mujeres

“Apoyarnos en equilibrio entre hombres y mujeres es nuestra filosofía humanista, producto del rescate de la visión de la cultura maya”, explicó Guadalupe Vázquez Luna, integrante de la organización civil Las Abejas de Acteal, por lo que precisó que una de las principales luchas es visibilizar el papel de la mujer como un eje central en la organización social de las comunidades.

“No siempre hemos estado ocultas, detrás de la cocina o del hombre, ¿cuántas veces hemos escuchado que detrás de un hombre hay una gran mujer? Se trata de no estar detrás, sino estar al lado y caminar juntos, y esa ha sido parte de de nuestra lucha como mujeres en mi organización que surge de la lucha de la defensa de la madre tierra”, declaró.

En el foro “Colapso civilizatorio: un llamado a la acción”, organizado por los 60 años del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), la activista destacó la importancia de la madre tierra y la describe como “la dadora de vida que nos proporciona alimento, como una madre que proporciona, con amor intenso, la comida para que crezca su hijo, y todos, absolutamente todos, hemos crecido gracias a una mujer”.

La madre tierra

Subrayó que esta conexión con “las raíces” son producto de la cosmovisión de las culturas mayas, razón por la cual “mi cultura siembre ha respetado mucho a la madre tierra”, visible y palpable en las ceremonias de la siembra y la cosecha donde se demuestra, a través de rituales, el agradecimiento.

“Así hay que estar agradecidos con la mujer y su participación y porque desde siempre ha tenido un papel importante en esta lucha por la vida; y se ve cómo son las mujeres quienes empiezan a reforzar ese cambio que queremos vivir, por eso a nuestros hijos desde muy chicos comenzamos a enseñarles el valor de la mujer, del hombre y hasta dónde podemos llegar si nos apoyamos entre todos”.

Reflexionó que no se trata de decir: “soy mujer y ahora me toca mandar y hacer lo que yo quiero, porque replicar estas ideas también es un error y volvemos a caer en las redes del patriarcado; al contrario, nos toca apoyarnos entre hombres y mujeres para no caer en este colapso como sociedad”; acotó que hay que “vernos como lo que somos, seres humanos más allá de ser mujer u hombre”.

La anécdota

Vázquez Luna contó una anécdota que resalta el poder de la unión entre hombres y mujeres: encarcelaron, de forma injustificada, a dos compañeros de su organización; para apoyarlos, fueron otros compañeros hombres a darles alimento, ánimo y servicios de salud, “lo que provocó que también los encarcelaran a ellos”.

“Ahí vimos que los hombres son más fáciles de encarcelar, de golpear y ser tratados de forma injusta; nos organizamos las mujeres, fuimos y tras varias luchas logramos liberar a todos los compañeros, ahí nos dimos cuenta que las mujeres tenemos esas fuerzas que muchas veces creemos no tenernos”.