La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), Ana Laura Romero Basurto, informó que aún no está resuelta la investigación por la evolución patrimonial de 316 funcionarios de primer nivel en la administración estatal.

Asimismo, dijo que como parte del proceso permanente de indagatoria de la dependencia estatal, el número de investigaciones podría incrementarse.

Explicó que producto del rastreo de varios meses, se dictaminó que 316 servidores públicos que ocupan cargos de alto nivel en la administración pública estatal tendrían que hacer actos de aclaración o comprobación.

Aplican normativa

Estas acciones forman parte de los mecanismos de vigilancia y fiscalización que impulsa la dependencia para verificar que la evolución del patrimonio de las personas servidoras públicas corresponda con sus ingresos y obligaciones declaradas, de conformidad con la normatividad aplicable.

Dijo que la investigación de evolución patrimonial constituye una herramienta fundamental para prevenir, detectar y, en su caso, investigar posibles irregularidades, fortaleciendo los controles institucionales y la confianza ciudadana en el servicio público.

Declaración

Alrededor de 117 mil servidores públicos en la entidad son los que realizaron sus declaraciones patrimoniales el año pasado y se llegó a un 95 % de cumplimiento de esta obligación durante este 2026, según las cifras del gobierno local.

El avance en este rubro, se detalló, ha sido importante tomando en cuenta que en el 2023 fueron 99 mil 400 personas las que presentaron su declaración de modificación patrimonial.

Destacan plataforma

Uno de los aspectos destacados de la SAyBG es que se obtuvo el registro de marca de “DeclaraChiapas DC”. Fue el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el que hizo la distinción.

“Chiapas transita hacia una cultura en la que informar sobre su situación patrimonial es parte esencial del compromiso con la ciudadanía. DeclaraChiapas facilita el cumplimiento de esta obligación mediante un sistema electrónico accesible y ordenado”, informó la institución.

Se trata de una plataforma electrónica que es utilizada por personas que están dentro del servicio público, y en la cual llevan a cabo las declaraciones patrimoniales y de intereses, como parte de las acciones de transparencia.

En el tema de la plataforma, se detalló, en este año “el cumplimiento alcanzó el 95 por ciento de las personas obligadas, reflejo del avance de una cultura de responsabilidad y rendición de cuentas”.