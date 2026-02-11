Abierta la convocatoria de proyecto textil maya

El Centro de Textiles del Mundo Maya, A.C. (CTMM) dio a conocer la convocatoria “Jugando con el Universo Textil Maya”, dirigida a artesanas y artesanos, artistas y profesionistas de las ciencias sociales y naturales, la cual contempla estímulos económicos para el desarrollo de talleres y actividades educativas en torno al textil maya.

Lo anterior, luego de que el proyecto fuera reconocido con el 13° Premio Ibermuseos de Educación, distinción que permitirá fortalecer el programa anual del área de Servicios Educativos del CTMM, que desde hace once años impulsa acciones de divulgación, formación y capacitación sobre el patrimonio textil.

El CTMM dio a conocer este martes que el registro está abierto del 4 al 27 de este mes de febrero, hasta las 17:00 horas, y está dirigido a personas interesadas en integrarse a una comunidad de creación educativa mediante la exploración de las colecciones del Centro de Textiles del Mundo Maya.

Actividades

De acuerdo con las bases, las personas seleccionadas desarrollarán talleres, cursos, pláticas y actividades educativas para públicos diversos, integrando el juego como herramienta de aprendizaje, la conservación de procesos textiles, el conocimiento de técnicas tradicionales y la reutilización de materiales reciclables.

El proyecto contempla apoyos económicos que van desde 2 mil hasta 15 mil pesos, dependiendo de la categoría y el tipo de actividad, entre ellas talleres para público general, cursos de telar de cintura, hilado de lana, actividades para niñas y niños, talleres escolares y sesiones de historia oral relacionadas con el tejido, el hilado y el teñido con tintes naturales.

Selección

Las personas seleccionadas se darán a conocer el 10 de marzo de 2026, a partir de las 16:00 horas, a través de la página web y redes sociales del CTMM.

Finalmente, se informó que todas las actividades deberán desarrollarse conforme a los periodos estacionales -invierno, primavera, verano y otoño- y en coordinación con el área de Servicios Educativos. El registro puede realizarse de manera física o digital.