Abierta la convocatoria para lentes gratis

El titular de la Secretaría de Educación (SE) en Chiapas, Roger Mandujano Ayala, recordó que hay un trabajo de colaboración con la Federación y se mantiene la participación conjunta en diversos programas, entre ellos, el de lentes gratuitos para alumnos que lo necesiten.

Explicó que esta acción forma parte de la estrategia nacional impulsada por el Gobierno de México, que tiene como propósito contribuir a garantizar el bienestar y la salud de las niñas y los niños de las escuelas del país, mediante acciones orientadas a la promoción de hábitos saludables.

Durante la Jornada de Salud Escolar, brigadistas de la autoridad educativa local, la Secretaría de Salud (SSA), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el DIF estatal llevan a cabo acciones en las escuelas primarias públicas para desarrollar actividades de prevención de enfermedades: tomarán medidas de peso y talla y revisarán la salud visual y bucal de las y los estudiantes para llevar un registro nacional.

Solicitud

Recordó que en Chiapas, como en todo México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) entrega lentes gratis, por lo que llamó a los padres de familia, así como a los profesores que, si notan que alumnos fuerzan la vista al leer, pueden solicitar los apoyos.

Además, esta iniciativa busca que la falta de visión no sea un obstáculo para el aprendizaje. Por lo que a través de este programa, la SEP entrega lentes gratis a estudiantes que realmente los necesiten. Incluso facilita el proceso de manera directa en los planteles educativos.