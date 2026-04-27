Continúa abierto el Museo de la Ciudad en Tuxtla Gutiérrez, la tarde del sábado se realizó una jornada con música de jazz y para el domingo la invitación fue a sumarse a las brigadas ciudadanas para mejorar el recinto.

El Museo ya está abierto al público aunque tiene espacios aún cerrados por resguardo, no obstante, el interés de las personas está generando que se incrementen las acciones de rescate.

Actividades

De esta manera, el día sábado se realizaron actividades musicales con la participación de una agrupación de jazz.

Y el domingo fue la integración a las diversas brigadas para realizar mejoras al inmueble a partir de las nueve de la mañana.