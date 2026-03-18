Abogada agradece apoyo tras violencia institucional

Después de que a través de un video Cira Claudia Cruz Díaz denunciara que fue víctima de actos de violencia institucional por parte del juez de control del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas, la también abogada agradeció a todas las personas, y en especial a las mujeres, que hicieron eco de los hechos para que el tribunal de justicia atendiera su queja.

Cruz Díaz indicó que el día 16 de marzo se realizó la continuación de su audiencia, en la cual se logró “un avance importante” cuando sus agresores fueron vinculados a proceso, además de que se les ordenó abandonar el domicilio.

Miedo a represalias

Sin embargo, y pese al logro judicial, Cira Cruz indicó sentirse aún insegura y con miedo de que los agresores puedan tomar represalias a través de las redes sociales, por lo mismo hizo un llamado a la Fiscalía de Distrito Altos.

Cira Cruz denunció hechos sucedidos el 10 de marzo, cuando el juez se negó a otorgarle un diferimiento de su audiencia que la abogada pidió después de que su asesor legal dimitiera.

Tras lo sucedido, la Red Intercultural de Abogadas de Chiapas se pronunció en favor de su compañera, solicitando el apoyo del magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén.