Abogadas indígenas celebran 15 años

Hace 15 años, un grupo de abogadas indígenas de cinco entidades federativas se reunió para analizar los alcances de la entonces Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El encuentro permitió en 2011 la creación de la Red Nacional de Abogadas Indígenas (RAI-MX).

Tras el encuentro y la problemática identificada, la RAI-MX nació con el propósito de generar un puente entre la justicia institucional y los sistemas de justicia propios de las comunidades indígenas.

Las integrantes de la organización señalaron que las comunidades cuentan con mecanismos de justicia que suelen ser más inmediatos, accesibles y menos costosos; sin embargo, su aplicación ha estado principalmente en manos de hombres, lo que puede derivar en decisiones atravesadas por perspectivas machistas.

Ante este panorama, la RAI-MX planteó la necesidad de incorporar la perspectiva de género, así como las voces y experiencias de mujeres y niñeces indígenas dentro de los procesos de justicia comunitaria.

Presencia

Actualmente, cuenta con presencia en 14 entidades federativas: Baja California, Chihuahua, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.

A lo largo de estos años, su trabajo se ha enfocado en la incidencia, promoción y defensa de los derechos de las mujeres y niñeces indígenas, además de la protección de los derechos colectivos de los pueblos originarios.

La organización sostiene que esta labor parte de una doble dimensión: por un lado, el reconocimiento de los derechos individuales de las mujeres y niñas indígenas y, por otro, la defensa de los derechos de sus pueblos y comunidades.