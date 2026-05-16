Abogados, interlocución con poderes en el estado

Chiapas urge de una relación coherente entre legisladores, abogados y sociedad civil para evitar sobrelegislaciones y contar con leyes que realmente atiendan las necesidades de la gente, explicó el presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, Gabriel Soberano.

El líder de la agrupación de abogados legalmente constituidos, encabezó la entrega de nuevos nombramientos y la propuesta de aspirantes, en el marco de la ponencia del magistrado Yaopol Pérez Amaya, en la capital del estado.

Rendición de cuentas

Explicó que esta reunión atiende el proceso de trasparencia, capacitación y rendición de cuentas de la Barra, así como el fortalecimiento de la misma con la integración de nuevos miembros.

“Estos abogados registrados representan los estándares más altos de litigantes en la entidad, con un trabajo serio y comprometido”, dijo.

Es por eso, que desde su apreciación, el fortalecimiento de la Barra legal desde finales de siglo pasado, representa la posibilidad de que la sociedad civil tenga una interlocución con los poderes constituidos, es decir, con el Gobierno Estatal.

Rutas de atención

Explicó que desde la atención diaria de las necesidades de la sociedad, los abogados tienen claridad de las rutas de atención que urgen sean atendidas en Chiapas, en áreas civiles, familiares y también penales.

Incluso dijo, se han detectado acusaciones o demandas contra particulares o empresas que deben ser defendidas tanto por la comunidad de abogados, como por el Estado chiapaneco.

Por ello, explicó que es necesario un trabajo colegiado entre legisladores, sociedad civil y abogados, a fin de construir reformas que atiendan realmente las necesidades de la gente, pues se han detectado iniciativas que, ya sea por desconocimiento o protagonismo, proponen reformas que con otros nombres jurídicos, ya existen como acciones normativas.

En todo caso reconoció la voluntad de los legisladores, pero es necesario un trabajo conjunto que realce las verdaderas necesidades de Chiapas.

Asociación civil

La Barra Chiapaneca de Abogados es una asociación civil sin fines de lucro, que tiene como objetivos la unidad, la superación y la justicia para los profesionales del derecho en la región.

Recientemente, se han enfocado en ofrecer asesoría jurídica gratuita a la sociedad para canalizar demandas y brindar orientación legal en diversas áreas como el agrario, fiscal, penal y laboral.

Además se está buscando un proceso de profesionalización y participación activa en la realidad del Chiapas contemporáneo.