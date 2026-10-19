Aborda libro historia del surgimiento del EZLN

Al participar en la presentación de la edición conmemorativa por los 20 años de su aparición, ponentes coincidieron en que el libro “Nudo de serpientes” del escritor Alejandro Aldana Sellschopp, que narra “a grandes rasgos” la historia del origen del Ejército Zapatista de Liberación nacional (EZLN), es la novela escrita por un chiapaneco que mejor retrata el movimiento rebelde surgido públicamente el primero de enero de 1994.

El propio autor afirmó que la novela llegó con una mirada política y contra un discurso hegemónico, lo cual tuvo que ver para que “se leyera tanto y tenga tantas reediciones” y ahora a sus 20 años, “es increíble cómo la gente la busca y la pide. No es la novela histórica tradicional. Nos plantea un reto de estructuras, lenguaje y vinculación de personajes, lo que la hace diferente”.

Subrayó que “la novela es contar a grandes rasgos cómo surgió el movimiento del EZLN, una guerrilla singular, con sus características regionales en términos de nación, que hablaba necesariamente de la revolución cubana y de los movimientos de Centro América”.

Origen

Originario del municipio de Yajalón, situado en la región norte selva del estado, Aldana Sellschopp expresó que al libro lo “hace singular que lo escriba un chiapaneco que conoce las regiones, las lenguas, los actores políticos, que no estamos ajenos a lo que ocurrió y lo que ha seguido ocurriendo en las comunidades indígenas”.

Pedro Faro, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), dijo que “Nudo de serpientes” es “de los libros más entrañables que se han escrito en Chiapas y que se ha convertido en uno de los clásicos; tiene todos los elementos para considerarlo de esta manera, es un libro que a mi parecer llegó para quedarse. Es una obra que de origen tiene esa magia que cautiva a cualquier lector a prueba de fuego”.

La obra, abundó, “es sobresaliente debido a que registra un antecedente del movimiento zapatista de 1994, con un amplio valor artístico y estético dentro de la literatura chiapaneca. Mediante la ficción leemos una mirada literaria del estallido del movimiento para entender el proceso y la evolución de los conflictos de Chiapas y de México”.