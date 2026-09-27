Abordarán igualdad de género en manejo del fuego

A partir de los resultados del proyecto de investigación posdoctoral “Conocimiento cultural del uso y manejo del fuego en la Meseta Comiteca Tojolabal”, desarrollado en el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), en colaboración con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), implementarán nuevas acciones en el manejo del fuego.

En el marco del Taller Nacional de Género e Inclusión en el Manejo del Fuego, se realizó la firma de un convenio de colaboración nacional que dará continuidad a los hallazgos e iniciativas surgidos en el proyecto, que busca articular la investigación científica con la acción comunitaria e institucional.

Elizabeth García Cervantes, titular de la Unidad de Igualdad de Género e Inclusión de Ecosur, comentó que esta alianza se enfoca en el género y en el Manejo Cultural e Intercultural del Fuego, reconociendo el papel sustantivo de las mujeres en las prácticas culturales, la atención de incendios y los procesos colaborativos con las instituciones.

Participantes

El encuentro contó con la participación de la Meseta Comiteca Tojolabal de Chiapas, representada por Ana Rosario Aguilar Morales, y Liliana del Carmen Maldonado Pérez, de los municipios de La Independencia y La Trinitaria.

Reunió a personal formador e instructor de 14 entidades, incluyendo a representantes de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente de Jalisco, jefas de brigadas rurales de la Zona Norte de Jalisco y enlaces del Proyecto Cuenca Balsas (Michoacán, Guerrero y Oaxaca).

Ecosur y Conafor colocan a las mujeres en el centro de las decisiones ambientales y garantizan que la política pública avance a la par del reconocimiento de las comunidades que custodian el territorio.