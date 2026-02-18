Abortos al alza, conciencia en debate

Tras la implementación de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo para Niñas y Adolescentes, la tasa de aborto entre niñas se elevó un 20 % y adolescentes un 150 %, mientras que una población de médicos invocando la Objeción de Conciencia se ha negado a ofrecer el servicio.

Es de mencionar que en Chiapas no se apoya institucionalmente el aborto, si no que, generó un marco legal que obliga a las instituciones a garantizar atención médica, psicológica y jurídica en los casos en que las circunstancias o las personas elijan este procedimiento, explicó el abogado Luis Magallón, autor del estudio Embarazo y Aborto Seguro en México.

El especialista explicó que el embarazo en menores de 14 años se considera embarazo infantil forzado.

Estado

El jurista dijo que en relación a los derechos reproductivos de los chiapanecos, se ha reforzado la obligación del Estado para proteger la salud de las mujeres, generando un enfoque específico para las víctimas de algún tipo de violencia sexual.

En este contexto, explicó que las instituciones, incluyendo el sector Salud y hospitales, están obligados a atender este derecho, aunque detalló que los médicos pueden acudir a la figura jurídica de la Objeción de Conciencia para negarse al acto.

Este es un derecho incluido en la Ley General de Salud mediante la cual se garantiza el derecho de elección de praxis del médico con alusión a su conciencia social, de fe y cultural.

Sin embargo, citó que: “la SCJN determinó en 2021 que este derecho no puede ser un obstáculo para el acceso al aborto legal y seguro, obligando a las instituciones a garantizar el servicio”.

Secretario

En este sentido el secretario de Salud en Chiapas, Omar Gómez Cruz dijo que la atención institucional a este servicio requiere observación especial.

Expresó que tras la legislación de aborto, se tienen nueve centros para la intervención del embarazo, lo que ha permitiendo incrementar la atención de estos casos un 20 % en niñas y un 150 % en adolescentes.

Esto evidencia que Chiapas tiene el primer lugar en embarazos en todo México, por lo que urge que de manera intersecretarial trabaje para reducir los índices de embarazos.

Fundación

En este contexto, Elena del Rosario Torres Villanueva, presidenta de la Fundación Internacional Granito de Arena alertó que el enfoque de embarazos a temprana edad es íntimamente relacionado a los abusos sexuales.

Dijo que 24 municipios de Chiapas se encuentran en foco rojo por la alta cifra de embarazos infantiles y adolescentes que se han registrado en los últimos cuatro años, en particular San Juan Cancún, Mazapa de Madero, Acacoyagua, Jitotol, Oxchuc, Mitontic, Santiago El Pinar, Aldama, Chenalhó, Pantelhó, San Fernando, así como Sunuapa y Ciudad Hidalgo.