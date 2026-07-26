Abraza el zapatismo la diversidad sexual

Las diversidades sexuales ocuparon el centro del diálogo durante la décima sesión del semillero Guerra contra la humanidad, realizada en el Cideci-Unitierra, en San Cristóbal de Las Casas, donde integrantes del movimiento zapatista denunciaron la violencia y discriminación que enfrenta la comunidad LGBTQ+ tanto en las ciudades como en los pueblos.

Marijose, integrante de la Comisión Sexta zapatista, afirmó que “las otroas existimos desde el inicio de la humanidad” y cuestionó el rechazo que aún persiste hacia las personas de la diversidad sexual.

Durante su intervención preguntó al público por qué continúan el odio y el desprecio hacia quienes forman parte de este sector, al señalar que todos comparten la misma condición humana.

“Sexilio”

La ponente también abordó el fenómeno conocido como “sexilio”, término con el que se identifica el desplazamiento forzado de personas LGBTQ+ que son expulsadas de sus hogares o comunidades debido a su orientación sexual o identidad de género.

Respecto a cómo muchas familias corren de sus casas a las otroas, Marijose menciona: “Imagino que ya saben cómo se hace un hijo ¿o les explico?”. A lo que el público responde con risas. Y aunque ha logrado el efecto esperado, ella continúa.

“Lo hacen con amor, lo hacen con cariño. Y resulta que cuando es otroa la desprecian, ¿por qué?”, cuestionó.

Diversidad natural

Ante asistentes locales e internacionales, Marijose sostuvo que nadie elige su orientación sexual o identidad de género y que la diversidad forma parte de la naturaleza.

Comparó esa diversidad con la existente entre árboles, colores de piel y formas de pensamiento, al asegurar que la humanidad está conformada por múltiples maneras de ser y de amar.

“Cuando unos padres o una pareja van a decir: queremos tener un hijo, pero no queremos que sea otroa, sino un macho-macho, o queremos una niña, que no sea niñoa, que sea mujer, ¿acaso lo pueden decidir? No, ellos solo engendran. La naturaleza es la que va a decidir cómo va a ser ese nuevo ser”, menciona Marijose.

Una lucha compartida

En el encuentro también participó Yuli, integrante de la Comisión Sexta y madre zapatista, quien recordó experiencias compartidas por mujeres durante una gira en Europa, donde algunas expresaban su decisión de no tener hijos debido a las condiciones sociales.

Al retomar ese tema, hizo referencia al caso de mujeres kiliwa y sostuvo que renunciar a la lucha no representa una solución frente a las condiciones impuestas por el sistema.

Asimismo, rechazó las posturas que buscan excluir a los hombres de los movimientos sociales y afirmó que ninguna transformación puede alcanzarse desde la división.

Bases de apoyo

Durante su mensaje señaló que, detrás del público, se encontraban hombres y mujeres que forman parte de las bases de apoyo zapatistas, insistiendo en que la organización conjunta es indispensable para enfrentar las injusticias.

Advierte que las mujeres zapatistas están en contra de excluir a los hombres de la lucha. “O ustedes díganme ahorita, ¿es posible que yo sola como mujer voy a luchar y hacer una guerra? ¿Es posible que solo los hombres se van a organizar entre hombres y van a luchar contra el sistema capitalista? ¿O solo nuestras compañeras otroas?”, cuestiona.

Finalmente, las participantes aclararon que su llamado no es a tomar las armas, sino a despertar conciencia frente a las desigualdades y violencias que, señalaron, genera el sistema capitalista.