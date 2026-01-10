Abre convocatoria de diplomado interinstitucional

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) en colaboración con instituciones nacionales e internacionales, invita a profesionales, personas servidoras públicas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil a participar en el diplomado interinstitucional “Protección Internacional y Derechos Humanos de Personas Refugiadas y otras en contexto de movilidad”.

De acuerdo a la convocatoria, el programa académico del diplomado especializado está orientado a fortalecer conocimientos teóricos y prácticos sobre protección internacional y movilidad humana.

Horarios y modalidad

Se dio a conocer que tienen contemplado que se desarrolle del 5 de febrero al 6 de junio de 2026, en modalidad virtual, los días jueves 16:00 a 20:00 horas, cubriendo 18 semanas.

Los interesados en formar parte de esta actividad académica pueden registrarse desde https://tinyurl.com/4vcu2fmz, realizar el pago correspondiente desde https://tinyurl.com/3e7hscta.

El cierre de la convocatoria será hasta el 20 de febrero del presente año, y se puede solicitar más información en el correo electrónico catedras232@iji-unach.mx o bien comunicarse al número 961 61 780 00 extensión 546.