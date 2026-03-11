Abre Enaproc convocatoria para nuevo ingreso

Con el compromiso de profesionalizar la atención de emergencias y fortalecer la cultura de la prevención, la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Universitario Chiapas (Enaproc) abrió la Convocatoria de Oferta Educativa 2026.

Para este ciclo escolar, la Enaproc cuenta con un programa especial en Protección Civil y Gestión de Riesgos de Desastres:

Nivel superior: licenciatura en Protección Civil y licenciatura en Urgencias Médicas Prehospitalarias

Maestrías: Gestión Integral de Riesgos, Gestión del Agua, Cambio Climático y Gestión del Territorio, Desarrollo Humano, y Derechos Humanos, Mediación y Diversidad Cultural

Doctorados: Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; y Valuación y Transferencia de Riesgos

Diplomados en línea y un catálogo de 15 cursos cortos especializados, ideales para la actualización constante de brigadistas, técnicos y servidores públicos.

Modelo educativo

El modelo educativo no solo se centra en la teoría, sino en el enfoque humanista y la gestión integral del riesgo para salvaguardar la vida y el patrimonio.

Con estas acciones, el Gobierno de Chiapas, a través de la Secretaría de Protección Civil, reafirma su liderazgo en la profesionalización del manejo de crisis, consolidando a la Enaproc como la piedra angular en la construcción de un futuro más resiliente para todas y todos.

La fecha límite para el registro es el 27 de junio de 2026. El examen de admisión se aplicará el 21 de julio de 2026, y la publicación de resultados será el día 31 de julio de 2026.

Las personas interesadas en iniciar su proceso de formación profesional pueden realizar su registro de manera digital a través de la plataforma oficial de la institución en el siguiente enlace: https://escuelanacionalpcchiapas.mx/registro_aspirantes.php

Para recibir atención personalizada, orientación sobre el plan de estudios o requisitos de ingreso, la institución pone a disposición el teléfono de contacto: 961 939 1198.