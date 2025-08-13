Abre nuevamente sus puertas Tienda Unach

Bajo la premisa de fortalecer la identidad de las y los universitarios a través de los productos que reflejen los valores institucionales de innovación, inclusión y compromiso con el desarrollo social, que cuentan con el ocelote como protagonista, se reinauguró la Tienda Unach en las instalaciones del Campus IV, con sede en Tapachula.

Después del corte de listón, el rector Oswaldo Chacón Rojas, afirmó que “este es un espacio disponible para quienes estamos, pero también quienes han transitado por la institución en algún momento y continúan siendo parte de esta familia que durante 50 años ha crecido de manera permanente”.

Acompañado por la directora General de Marca Unach, Susana Sosa Silva, refirió que la Máxima Casa de Estudios de los chiapanecos es una institución que crece no solamente en número, sino también en calidad.

Espacio de encuentro y socialización

Ante la comunidad universitaria presente en el acto protocolario deseó que la tienda Unach se convierta en un espacio también de encuentro y socialización para la gran comunidad unachense del Soconusco.

Tu Tienda Unach nace en 2012 y ahora renueva su modelo de negocio para implementar productos a consignación, buscando desarrollar un ecosistema de tiendas que faciliten el acceso a todos los interesados, así como apoyar a los emprendedores chiapanecos.

Durante su gira de trabajo por el Campus IV, el rector visitó y recorrió distintas Facultades y Escuelas, donde dio la bienvenida a las juventudes que se incorporan a esta institución durante el semestre agosto–diciembre 2025, invitándolos a aprovechar al máximo su formación profesional, los servicios y beneficios que la institución les brinda por pertenecer a la gran familia ocelote.