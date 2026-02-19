Abre parlamento posibilidades a grupos vulnerables

Con un balance positivo de los trabajos realizados durante el primer año de labores y una agenda legislativa definida para el próximo periodo ordinario, la diputada local, Luz María Castillo Moreno, integrante de la LXIX Legislatura del Congreso del Estado, compartió los avances y proyectos que se estarán impulsando en materia de inclusión y derechos para grupos en situación de vulnerabilidad.

En entrevista, recordó que el 18 de diciembre del año pasado se llevó a cabo el primer parlamento de personas con discapacidad denominado “Voces que Transforman”, un ejercicio de participación ciudadana que arrojó resultados concretos.

“Como producto de ese parlamento, tenemos cinco iniciativas en rubros como educación, derechos humanos, cultura, deporte y accesibilidad. Es justamente lo que estamos trabajando para presentar en este nuevo periodo ordinario, que inicia el primero de abril”, detalló.

Proponen cinco nuevas iniciativas

Castillo Moreno informó que, en un lapso de tres meses, se prevé lanzar estas cinco iniciativas que buscan garantizar el pleno desarrollo de las personas con discapacidad en la entidad.

Asimismo, destacó que se encuentra avanzada la iniciativa en materia de acciones afirmativas para la comunidad LGBT, la cual estaba próxima a aprobarse al cierre del periodo anterior.

Uno de los temas centrales de su agenda ha sido la inclusión laboral. La diputada recordó la iniciativa presentada el pasado tres de diciembre, que propone destinar el 2 % de la plantilla laboral del gobierno estatal para personas con discapacidad, propuesta que originalmente formó parte de las acciones de campaña del gobernador.

“Ha sido tomada muy bien. Creo que el gobernador, su gabinete y las autoridades estatales están considerando seriamente el tema de la inclusión”, señaló.

Sobre la receptividad del sector privado, Castillo Moreno reconoció que inicialmente hubo cierta inquietud entre las cámaras empresariales, pero destacó que hoy existe una disposición favorable gracias al acompañamiento institucional.

“Las autoridades, a través de la Secretaría de Trabajo y Empleo y del Sistema Nacional de Empleo, están brindando las herramientas necesarias para que las empresas puedan ofrecer oportunidades laborales a las personas con discapacidad. Esto es un trabajo en conjunto; no puede recaer todo en el gobierno ni todo en el sector privado. El trabajo en equipo dará mejores resultados”, enfatizó.

La diputada también compartió cifras actualizadas sobre la población con discapacidad en Chiapas, con el fin de dimensionar la importancia de estas acciones legislativas.

“En el estado, aproximadamente 456 mil personas viven con alguna discapacidad. De ellas, 110 mil pertenecen a la comunidad sorda y alrededor de 57 mil son personas dentro del espectro autista, siendo estos dos los grupos más numerosos dentro de este sector”, precisó.