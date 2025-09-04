Abre puertas de nueva sede en Cacahoatán

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, inauguró las actividades académicas de la Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV, y de la Escuela de Lenguas Tapachula, sede Cacahoatán.

Acompañado del presidente municipal, Víctor Alfonso Pérez Saldaña, el rector agradeció a las autoridades municipales por su confianza en la Unach, al tiempo que reconoció la labor de la comunidad estudiantil y docentes de la Universidad, quienes son pilares de este proyecto.

Récord de aceptaciones

"Este año se rompió récord de aceptación de estudiantes en la Benemérita Unach, la cifra incrementó en más de 9 mil 500 jóvenes en todos los planteles, lo cual fue posible porque la comunidad universitaria se está esforzando, además de contar con el apoyo de aliados estratégicos y Cacahoatán es uno de ellos", subrayó.

Por su parte, el presidente municipal, Víctor Alfonso Pérez Saldaña, expresó que para Cacahoatán es un día histórico para la educación "hoy vamos a tener una universidad pública, una extensión de la Unach, una extensión con carreras presenciales como la licenciatura en Administración y la licenciatura en Gestión Turística, también los cursos de inglés para niños, jóvenes y adultos, por primera vez en la historia tenemos este gran proyecto".

Acercan la educación

Por su parte, la directora de la Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV, Isela Ramírez Aguilar, agradeció al rector Oswaldo Chacón Rojas por tener la visión para llevar a cabo este proyecto que tiene como objetivo principal acercar la educación superior a los jóvenes.

Atestiguaron este evento, la encargada de la dirección de la Escuela de Lenguas Campus Tapachula, María Magdalena Escobar Mendoza; la secretaria general de la Unach, María del Carmen Vázquez Velasco; el director de la Escuela Secundaria Leyes de Reforma Cacahoatán, José Manuel Solís; el regidor del Área de Educación de Cacahoatán, Mariano Adrián Morales López; el director general de Docencia y Servicios Escolares de la Unach, Manuel Gustavo Ocampo Muñoa y la estudiante de la licenciatura en Gestión Turística sede Cacahoatán, Rosalía González Pérez.