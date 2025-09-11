Abre Unach convocatoria de admisión 2026

Directivos de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) anunciaron la apertura de la convocatoria de admisión enero-junio 2026. La máxima casa de estudios oferta 26 licenciaturas presenciales en 13 municipios, una mixta y nueve a distancia.

Manuel Ocampo Muñoa, director general de Docencia y Servicios Escolares, indicó que la convocatoria estará disponible hasta el 10 de octubre en aspirantes.unach.mx, el examen de admisión será del 20 al 22 de octubre. El costo de la ficha es de 950 pesos.

Aspirantes

Para esta convocatoria se espera un aproximado de dos mil 300 aspirantes, este ciclo escolar es el de menor demanda, comparado con el del ciclo pasado donde se tuvo una cifra histórica de más de 16 mil.

Florentino Pérez Pérez, secretario académico, indicó que trabajan con los subsistemas de educación media superior para brindar acompañamiento a los estudiantes de 5o y 6o semestre para reforzar sus conocimientos y obtengan pase automático a algunas carreras.

La generación que ingresará lo hará con un nuevo modelo educativo y académico que incorpora las tendencias mundiales de la educación superior.

Se hace necesario tener programas de estudio más cortos, actualmente son de 10 semestres y según los estudios hechos se podrían reducir a ocho, además se incorpora el sistema de reconocimiento de créditos a la licenciaturas.

Objetivo

El objetivo es que los estudiantes puedan aplicar la movilidad en universidades de otros países y que sus créditos sean reconocidos, ya que en ocasiones deben repetir materias porque las que cursan en otras instituciones no coinciden con las de su plan de estudios.

También habrá un nuevo modelo curricular con programas flexibles que van a incorporar la microcredencialización, si un estudiante debe abandonar la carrera se le certifica los conocimientos adquiridos y puede retomar sus estudios en cualquier momento.