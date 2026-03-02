Abre Unach convocatoria para docentes de tiempo completo

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), a través de la Dirección General de Docencia y Servicios Escolares, convoca al Concurso Abierto de Oposición 2026 para Profesoras o Profesores de Tiempo Completo.

El citado concurso ofrece nueve plazas de Profesora o Profesor de Carrera de Tiempo Completo Asociado “B”, con funciones de docencia, investigación, extensión, vinculación, tutoría y gestión institucional, con la finalidad de fortalecer el cuerpo docente de la Unach.

Para la capital chiapaneca se ofertan tres para Ingeniería en Semiconductores, dos para Inteligencia Artificial y Ciencias de Datos y dos de Arquitectura de Sistemas Basados en Inteligencia Artificial Generativa, mientras que para Tapachula, la oferta es de una plaza para Arquitectura de Sistemas Basados en Inteligencia Artificial Generativa y otra más, para Inteligencia Artificial y Ciencias de Datos.

Experiencia

Las y los interesados deberán contar con experiencia en docencia en Educación Superior de cuando menos tres años en diseño curricular e investigación, mientras que en materia profesional debe contar con tres años comprobables de la plaza que concursa, entre otras aptitudes.

La persona aspirante tendrá hasta las 23:59 horas del 20 de marzo de 2026 para subir la documentación requerida; para ello, deberá escanear la totalidad de documentos con que acredite los requisitos establecidos en la presente convocatoria y subir la documentación a través del formulario https://tinyurl.com/PTCUNACH20261.

Los resultados serán notificados a partir del 14 de mayo de 2026.

Para mayores informes, las y los interesados pueden ingresar a la página https://www.unach.mx/convocatorias/convocatoria-ptc-2026-1 o comunicarse al número telefónico 961-604-5498.