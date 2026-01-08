Abren agenda para citas de especialidades

El Hospital General Regional de Especialidades (HGRE) No. 13 “XIV de Septiembre” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, inició oficialmente con la apertura de agenda para citas de especialidades, con lo cual se evitarán o se disminuirán ó se irán disminuyendo paulatinamente traslados a la Ciudad de México para la atención de pacientes.

Con esta acción, se cumple el compromiso del director general del IMSS, Zoé Robledo, de reducir los tiempos de espera, estableciendo un estándar de atención que permitirá otorgar consultas de primera vez en un promedio de 10 a 20 días, fortaleciendo así la capacidad de respuesta médica en la capital chiapaneca.

El titular del IMSS Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate, informó que la gestión de esta agenda está a cargo del personal de asistentes médicas del hospital, quienes en estos primeros días atendieron a más de 700 derechohabientes en dos turnos para garantizar la cobertura total.

Detalló que, con el fin de asegurar un flujo ágil y digno, se implementó el acceso por bloques, en donde se compartió a la población que las agendas permanecerán abiertas de forma permanente.

La atención se ha distribuido estratégicamente de acuerdo con la unidad de adscripción de la y el derechohabiente, en el HGRE No. 13 se recibirá a la población proveniente del Hospital General de Subzona No. 15, en Tonalá, y las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 16, en Arriaga; No. 21, en Chicoasén; No. 24, en Cintalapa; No. 23, en Tuxtla Gutiérrez; No. 34, en Villaflores y No. 41, en Malpaso.

Mientras que el Hospital General de Zona No. 2 “5 de Mayo”, continuará brindando atención a las y los derechohabientes de las UMF No. 13 y 25, en Tuxtla Gutiérrez, No. 14, en Pujiltic, No. 17, en San Cristóbal, No. 18, en Comitán y No. 20, en la Angostura-Acala.