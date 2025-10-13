Abren Centros de Ayuda Humanista

La Secretaría de Protección Civil (PC) de Chiapas abrió Centros de Acopio para la recolección de víveres, en beneficio de las familias afectadas por las lluvias en el estado de Veracruz.

Llamado

El secretario de PC, Mauricio Cordero Rodríguez, hizo un llamado a la población a fin de solidarizarse con el pueblo de Veracruz y contribuir con el Gobierno de Chiapas para la recolección y el envío de ayuda humanitaria a quienes en estos momentos más lo necesitan.

Este fin de semana se abrieron dos centros de acopio, uno ubicado en las instalaciones de la Secretaría de PC en Carretera Emiliano Zapata Km. 1.9 Terán y otro en el parque de la Marimba, en tanto, se prevé instalar un tercer centro en el parque Central.

Esta semana estos tres Centros de Acopio estarán recibiendo los donativos en especie en un horario de 9:00 a 15:00 horas. Se recuerda a la ciudadanía que estos apoyos pueden ser alimentos no perecederos, agua embotellada, ropa y zapatos en buen estado, cobijas, cobertores, artículos de aseo personal y kits de primeros auxilios (sin medicamentos).

Muestras de solidaridad

La Secretaría de Protección Civil reitera su compromiso con la ayuda humanista que encabeza el gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar y se pone de manifiesto con las muestras de solidaridad ante quienes más lo necesitan.