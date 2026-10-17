Abren colecta para participante de la COP17

Pedro Pablo Gómez, investigador posdoctoral en el Colegio de Frontera Sur (Ecosur) originario de Oxchuc, ha iniciado una colecta voluntaria para apoyarse y poder asistir a la participación que tendrá en la COP17 que se realizará 19 al 30 de octubre en Ereván, Armenia, en dónde 196 países discuten políticas públicas encaminadas a preservar la biodiversidad.

En entrevista para Cuarto Poder, Pablo Gómez detalló que asistirá como asesor de la delegación de México, referente a pueblos indígenas y comunidades locales. “Voy a estar participando en algunas negociaciones, por ejemplo, del protocolo de Cartagena”, indicó.

“A veces son debates de todo el día, incluso en las noches, y muchos de los acuerdos se dejan para el último día y toca madrugar. Dialogan los países, cada país que integra el convenio de diversidad biológica”, dijo.

El investigador explicó que México está suscrito a este convenio, lo que le requiere desarrollar políticas públicas enfocadas en preservar la biodiversidad en los distintos niveles de gobierno, desde el federal hasta el municipal.

Pablo Gómez informó que lo recolectado será para los gastos de manutención de su participación, la cual, como la vez pasada, fue autofinanciada con algunas aportaciones de familiares y amigos. Pese a que ya tiene los boletos de ida, la colecta seguirá abierta hasta finalizar la COP17 el próximo 30 de octubre.