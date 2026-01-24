Abren concurso para declamación

Las autoridades educativas lanzaron la convocatoria para que estudiantes de sexto grado de primaria puedan participar en un concurso de declamación en Tuxtla Gutiérrez, con la intención de que las niñas y niños demuestren su talento.

La Subsecretaría de Educación Federalizada, que dirige Alfredo Ramírez Guzmán, lanzó la invitación para que alumnas y alumnos se sumen al evento llamado “Jaime Sabines, la palabra que permanece”.

Participantes

La poesía, se resaltó, humaniza y transforma. Pueden participar toda la comunidad estudiantil de sexto grado de las escuelas federalizadas de Tuxtla Gutiérrez.

Ramírez Guzmán comentó que la declamación que viene en la convocatoria se hará en la capital de Chiapas, del 16 de febrero al 23 de marzo.

La comunidad estudiantil podrá acercarse con los directivos para pasar por las etapas de la escuela, en la zona, sector y región.

“Para que las niñas y los niños de Tuxtla Gutiérrez demuestren su talento y su potencial y lo hagan a través de la expresión de la declamación, convencidos de que la poesía no sólo declama sino que sensibiliza y transforma”, remarcó el subsecretario.

La convocatoria forma parte de la visión educativa del gobierno estatal, para que los educandos se puedan sumar a las acciones de formación integral y conozcan parte de la obra del poeta chiapaneco Jaime Sabines.

Esto, además, promueve “la sensibilidad, la reflexión y el amor por el lenguaje. La poesía, como expresión cultural, contribuye al desarrollo de la imaginación, fortalece la expresión oral y favorece la construcción de valores fundamentales para la convivencia social”.

Además de la declamación, el evento también busca promover otras buenas prácticas como el hábito por la lectura, y con eso, los estudiantes puedan tener herramientas de transformación social y fortalecimiento del tejido educativo.