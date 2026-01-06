Abren convocatoria a la Medalla Ángel Albino Corzo

Este lunes el Congreso del Estado de Chiapas presentó la Convocatoria Nacional a la Medalla Ángel Albino Corzo, que será otorgada a hombre o mujer que haya destacado en la política, las artes, la cultura o en el ámbito de la economía.

En un acto solemne, la diputada Erika Paola Mendoza Saldaña, presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado dijo que esta condecoración es una de las más altas distinciones otorgada por el estado de Chiapas.

Con la presencia del presidente municipal de Chiapa de Corzo, Límbano Domínguez Román, diputados locales, expresidentes municipales y familiares del ilustre político y militar, la LXIX Legislatura del Congreso del Estado presentó oficialmente la convocatoria para la primera entrega de medalla.

Honran valores

Mendoza Saldaña enfatizó que hablar de esta presea es “hablar de la historia viva de Chiapas”. Destacó la figura de Corzo Castillejo como un “liberal y humanista” cuya defensa de las Leyes de Reforma y su compromiso republicano marcaron un hito en la vida pública de la entidad y la nación.

“Su legado no pertenece solo al pasado; sigue siendo una guía ética para el presente y el futuro de Chiapas”, afirmó la legisladora al subrayar que la medalla honra valores como la honestidad, el patriotismo y el compromiso con el bien común.

Mendoza Saldaña reconoció el papel fundamental del ayuntamiento de Chiapa de Corzo, su cabildo, la sociedad civil y el sector cultural, que impulsó la iniciativa que hoy se materializa como una política pública de reconocimiento y memoria histórica.

“La institucionalización de esta medalla envía un mensaje político claro: en Chiapas se reconoce el mérito, se honra el servicio y se preserva la memoria de quienes han marcado el rumbo de nuestro pueblo”, declaró.

Ámbitos participantes

La medalla será otorgada a mujeres u hombres mexicanos con trayectoria eminente en los ámbitos político, educativo, económico o cultural, cuya vida y obra hayan contribuido al fortalecimiento de Chiapas y México.

Se hizo un llamado abierto a universidades, medios de comunicación, organizaciones civiles y asociaciones científicas para que presenten candidaturas mediante un proceso “transparente y plural”.

El período de postulación es del 16 al 30 de enero de 2026.

El lugar de recepción es la Oficialía de Partes del Honorable Congreso del Estado de Chiapas.

La ceremonia de imposición será en sesión solemne programada para el 1 de marzo de 2026, donde el titular del Poder Ejecutivo del Estado hará la entrega en el recinto legislativo.

“Hoy convocamos a honrar la memoria, a reconocer el mérito y a reafirmar los valores que dieron origen a Chiapas”, concluyó la legisladora.