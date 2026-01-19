Abren convocatoria al CIM de la Unicach

Niñas, niños y docentes del Centro de Iniciación Musical (CIM) de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), presentarán sus instrumentos mediante piezas solistas y ensambles, en el contexto de la convocatoria a los cursos que iniciarán el próximo 21 de febrero, con el respaldo de las academias que han dado prestigio a la institución en el ámbito musical.

La exhibición, dirigida a todo público y de manera gratuita, se realizará el 26 de enero, a partir de las 16:00 horas, en el Auditorio “José Ruiz García”. La Facultad de Música se ubica en el bulevar Ángel Albino Corzo, kilómetro 1087, en Tuxtla Gutiérrez. Como parte del proceso de nuevo ingreso al CIM, esta sesión facilitará la elección de un instrumento y la aclaración de dudas sobre la convocatoria, el desarrollo de los cursos y la formación musical en general.

La convocatoria que está disponible en la página electrónica www.famunicach.mx/convocatoria-cim, detalla que las categorías Inicial (seis a ocho años), Infantil (nueve a 11 años) y Juvenil (12 a 14 años) se ofrecen entre semana, mientras que los sábados se pueden cursar también las categorías Inicial e Infantil.

Estas etapas de formación adaptan la enseñanza a las edades y al desarrollo del alumnado, por lo que en un inicio las clases teóricas se apoyan con cantos y juegos; de manera gradual las clases de instrumento pasan de grupales a individuales, se introduce la formación coral, el lenguaje musical; finalmente, otros conocimientos teórico-prácticos.

Areli de Jesús Pérez de la Cruz, coordinadora del CIM, explicó que la formación musical es recomendable en la niñez debido a que ayuda a desarrollar habilidades psicomotrices, memoria y disciplina. “Las artes crean un sentido de pertenencia, disciplina y concentración, necesarias en un mundo en el que todo es rápido, como lo que ocurre en redes sociales y noticias en internet”, afirmó.

Por otra parte, el director de la Facultad de Música, Desmo Martínez Espinosa, recordó que el Centro de Iniciación Musical está avalado por las academias de esta institución, “un soporte muy importante, dada la trascendencia que tiene como formadora de músicos desde temprana edad en el Sur-Sureste de México”.