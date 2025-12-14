Abren convocatoria al Premio Chiapas

El Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Educación y del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, abrió la convocatoria al Premio Chiapas 2025 en los ámbitos de la ciencia, la cultura y las artes, un reconocimiento considerado el más alto, que otorga la entidad a personas cuya obra y trayectoria han dejado una huella significativa en la vida intelectual, artística y social del estado.

Invitación

Se invita a personas e instituciones a postular candidaturas que destaquen por su aportación al desarrollo de la entidad, ya sea desde la investigación científica, la creación artística o el fortalecimiento de la cultura y el pensamiento chiapaneco.

El galardón, que se entrega de manera anual conforme al decreto que lo rige, está dirigido exclusivamente a personas físicas y consiste en un reconocimiento oficial firmado por el titular del Poder Ejecutivo estatal, además de un estímulo económico equivalente a tres mil 886 salarios mínimos vigentes en la capital del estado.

Premio

Se trata de un premio único, destinado a reconocer a un creador o especialista cuya obra represente una trayectoria de vida ejemplar.

Las propuestas deberán acreditar una relación directa con Chiapas, ya sea por la influencia que la persona candidata ha ejercido en el mejoramiento de la colectividad o por la aportación sostenida a la entidad a lo largo de su vida.

La convocatoria establece que la nacionalidad no es un impedimento para participar, siempre que la obra presentada tenga impacto en el estado, y precisa que las labores realizadas dentro de la administración pública no serán consideradas como mérito para el premio.

Para sustentar cada candidatura será necesario presentar documentación que respalde el valor de la obra, como libros, artículos publicados, materiales gráficos o audiovisuales, constancias de exposiciones y otros elementos que permitan evaluar la trascendencia del trabajo realizado.

Toda la información entregada será tratada de manera confidencial por el comité organizador.

El registro de propuestas ya se encuentra abierto y concluirá el próximo 16 de diciembre de 2025.

La recepción de documentos se realizará en la Dirección de Divulgación de la Secretaría de Educación, ubicada en la Unidad Administrativa, edificio “B”, primer piso, en un horario de 08:00 a 16:00 horas.