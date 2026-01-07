Abren convocatoria de Maestría en Didáctica

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), a través de la Dirección General de Investigación y Posgrado y la Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla, presentan la convocatoria para cursar la Maestría en Didáctica de las Lenguas (Madilen).

El posgrado está dirigido a profesionales de enseñanza de lenguas originarias y extranjera, así como a egresadas y egresados de una licenciatura afín al área de educación lingüística, lengua y cultura o traducción.

Perfil estudiantil

Por lo anterior, la especialidad está diseñada para personas interesadas en reflexionar de manera crítica y propositiva la solución de problemáticas generadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las lenguas originarias o extranjeras: que tenga un espíritu ético y humanista.

En el proceso de selección, las y los aspirantes deberán presentar: cédula profesional, acta de evaluación profesional de la licenciatura y carta de exposición de motivos dirigida al comité evaluador, entre otros documentos.

Para mayores informes, las y los interesados pueden ingresar a la página https://mdll.maestrias.unach.mx/, enviar un correo electrónico a la dirección: flctmadilen@unach.mx o comunicarse a los teléfonos 961-61-50-650, extensión 5390.