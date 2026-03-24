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ChiapasTuxtla

Abren convocatoria para carrera en Arqueología

Marzo 24 del 2026
Todos los municipios de Chiapas tienen vestigios arqueológicos, informó la coordinadora. Cortesía
Todos los municipios de Chiapas tienen vestigios arqueológicos, informó la coordinadora. Cortesía

Los municipios del estado están llenos de vestigios arqueológicos y todavía falta mucho por descubrir en los diferentes espacios, consideró Royma Gutiérrez, coordinadora académica de la Licenciatura en Arqueología de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

En los estudios de TVo Noticias, compartió la disponibilidad que hay para el nuevo ingreso a la carrera de la Licenciatura en Arqueología, y los estudiantes pueden hacer su registro en línea.

Mencionó que la convocatoria cierra el próximo 22 de junio y en la página de la institución de Educación Superior están todos los detalles. El examen de admisión será de forma digital y está programado para el 26 de junio.

Contexto

La Licenciatura en Arqueología genera interés entre la población chiapaneca debido a que la entidad tiene cerca de tres mil sitios arqueológicos registrados, pero solo 10 están abiertos al público.

Royma Gutiérrez comentó que Chiapas tiene tres raíces prehispánicas y eso abre más posibilidades de llevar a cabo trabajos de investigación.

La Licenciatura en Arqueología ofrece a la comunidad estudiantil de la Unicach la oportunidad de sumarse a proyectos reales, incluso hay casos donde alumnos y alumnas han tenido experiencias internacionales con la carrera.

Formación

Un egresado en Arqueología cuenta con la experiencia básica en excavaciones, análisis de material, así como el conocimiento en museos y representaciones del patrimonio cultural.

Actualmente hay varios egresados que están colaborando en grandes proyectos gubernamentales, como el tren maya o de carga, además de otros que están en el norte de México.

“Donde quiera que uno rasque salen ahí los vestigios arqueológicos; cosas por hacer hay muchas”, enfatizó la coordinadora.

La Licenciatura en Arqueología es una carrera consolidada en la Unicach y cuenta con 15 años de trabajo, por lo que los egresados cuentan con un campo laboral amplio para llevar a cabo sus actividades profesionales.

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