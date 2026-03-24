Abren convocatoria para carrera en Arqueología

Los municipios del estado están llenos de vestigios arqueológicos y todavía falta mucho por descubrir en los diferentes espacios, consideró Royma Gutiérrez, coordinadora académica de la Licenciatura en Arqueología de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

En los estudios de TVo Noticias, compartió la disponibilidad que hay para el nuevo ingreso a la carrera de la Licenciatura en Arqueología, y los estudiantes pueden hacer su registro en línea.

Mencionó que la convocatoria cierra el próximo 22 de junio y en la página de la institución de Educación Superior están todos los detalles. El examen de admisión será de forma digital y está programado para el 26 de junio.

Contexto

La Licenciatura en Arqueología genera interés entre la población chiapaneca debido a que la entidad tiene cerca de tres mil sitios arqueológicos registrados, pero solo 10 están abiertos al público.

Royma Gutiérrez comentó que Chiapas tiene tres raíces prehispánicas y eso abre más posibilidades de llevar a cabo trabajos de investigación.

La Licenciatura en Arqueología ofrece a la comunidad estudiantil de la Unicach la oportunidad de sumarse a proyectos reales, incluso hay casos donde alumnos y alumnas han tenido experiencias internacionales con la carrera.

Formación

Un egresado en Arqueología cuenta con la experiencia básica en excavaciones, análisis de material, así como el conocimiento en museos y representaciones del patrimonio cultural.

Actualmente hay varios egresados que están colaborando en grandes proyectos gubernamentales, como el tren maya o de carga, además de otros que están en el norte de México.

“Donde quiera que uno rasque salen ahí los vestigios arqueológicos; cosas por hacer hay muchas”, enfatizó la coordinadora.

La Licenciatura en Arqueología es una carrera consolidada en la Unicach y cuenta con 15 años de trabajo, por lo que los egresados cuentan con un campo laboral amplio para llevar a cabo sus actividades profesionales.