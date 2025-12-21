Abren convocatoria para docencia en San Juan Cancuc

El Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa abrió una convocatoria para impartir clases. Los seleccionados serán contratados bajo un esquema de prestaciones de servicios profesionales, es decir, por honorarios. Los interesados deberán tener disponibilidad de horarios de lunes a viernes.

Candidatos

El Instituto requiere de tres perfiles. El primero en Ingeniería Civil, encargado de impartir las asignaturas de Software en Ingeniería, Dibujo en Ingeniería, Álgebra Lineal y Fundamentos de Investigación.

El segundo es el de Ingeniería en Agronomía. La persona contratada tendrá a su cargo las materias de Desarrollo Sustentable y Cálculo Diferencial. El último perfil es el de Ingeniero en Sistemas Computacionales para las materias de Matemáticas Discretas, Taller de Administración y Taller de Ética.

Todos los interesados requieren el dominio en las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TACs), además de poseer habilidades en capacitación y coordinación de grupos de manera presencial. La experiencia mínima es de un año frente a grupo.

Requisitos

La fecha límite para enviar los documentos requeridos será el 2 de enero de 2026 a las dos de la tarde y el examen se realizará el jueves 8 de enero de 2026 a las nueve de la mañana en la biblioteca del CECyT 05 de San Juan Cancuc.

El instituto enfatizó que ellos no solicitan certificados médicos de no embarazo y ni de VIH como requisito para el ingreso, permanencia o ascenso.