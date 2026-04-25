Abren convocatoria para investigadores chiapanecos

La Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnologías e Innovación (Secihti) anunció la apertura oficial de la Convocatoria 2026 para el Reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), incluyendo a Chiapas.

El proceso de recepción de solicitudes inicia este 23 de abril y concluirá el próximo 15 de mayo de 2026, lo que marcará el inicio del ciclo de evaluación para quienes buscan ingresar o renovar su distinción en el padrón científico más importante del país.

Es de mencionar que investigadores chiapanecos deberán ajustarse a las nuevas normativas que exigen que los proyectos tengan impacto poblacional.

Nuevos criterios

Este año, la convocatoria se destaca por la implementación de nuevos criterios específicos de evaluación publicados apenas un día antes del lanzamiento. Estos criterios organizan la revisión de los expedientes en tres componentes fundamentales: producción de investigación científica y tecnológica, fortalecimiento y consolidación de la comunidad (incluyendo docencia y dirección de tesis), y actividades de divulgación del conocimiento.

Calendario oficial

Tras el cierre de la plataforma a mediados de mayo, la Secihti llevará a cabo un periodo de retroalimentación de solicitudes y validación documental del 18 al 29 de mayo. Según el calendario oficial, los resultados definitivos se darán a conocer a más tardar en el mes de diciembre de 2026, permitiendo que los nombramientos de ingreso o permanencia entren en vigor a partir del 1.º de enero de 2027.