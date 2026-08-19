Abren convocatoria para Medalla al Mérito Cívico

El Congreso del Estado a través de la Comisión para la Postulación de la Medalla al Mérito Cívico “José Artemio López Aguilar”, que preside el diputado Abundio Peregrino García, aprobó la convocatoria para que universidades, medios de comunicación nacionales y estatales, asociaciones y organizaciones civiles, culturales, políticas y religiosas, puedan postular a ciudadanas y ciudadanos para recibir la presea.

Cabe destacar -dijo el diputado Abundio Peregrino- que esta Medalla, es la distinción que entrega el Congreso del Estado a las y los ciudadanos mexicanos que por su actuación y trayectoria, destaquen por el fomento a la protección y defensa de los derechos humanos de la sociedad chiapaneca con alto valor y sentido humanista.

La convocatoria estará abierta a partir del 1.º al 30 de septiembre de 2026. La comisión se encontrará recepcionando las postulaciones al correo electrónico: postulacionesmedallaartemioló[email protected], y finalmente con fecha 21 de octubre, la medalla será impuesta por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en este recinto del Honorable Congreso (Jucopo).

El diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política, destacó que la importancia de esta Medalla radica en honrar la memoria del profesor José Artemio López Aguilar, quien fue asesinado en Chicomuselo el 21 de octubre de 2023.

La Comisión realizó su sesión correspondiente con la presencia de José María López, hijo del profesor José Artemio López Aguilar, quien destacó el trabajo realizado por su padre en favor de la paz de Chicomuselo y de la región Sierra de Chiapas.