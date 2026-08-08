Abren convocatoria para nueve vacantes en el IEPC

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) informó que está abierta la convocatoria para la población que desee sumarse al concurso público para la integración del Servicio Profesional Electoral, a través de nueve vacantes disponibles.

Helena Margarita Jiménez Martínez, consejera electoral en el IEPC, comentó que la finalidad es que se incorporen al ámbito laboral los mejores perfiles para realizar las actividades propias del encargo.

La convocatoria es abierta para personas mayores de edad, y deben cumplir algunos requisitos como: no tener afiliación partidista, que acrediten que no son deudores alimentarios o que no hayan sido sancionados por violencia.

El registro y la postulación de las personas aspirantes se deben hacer entre el 7 y el 14 de agosto. Todos los detalles de la convocatoria los pueden encontrar en la página: https://concurso-publico-spen.ine.mx.

Después de esa etapa, llegará un correo electrónico de confirmación para que los interesados e interesadas se presenten al examen que se hará de manera presencial el próximo 19 de septiembre; la sede aún se definirá.

Después de eso vendrá una evaluación psicométrica y entrevistas a los perfiles que vayan superando las diversas etapas de la convocatoria.

De las nueve vacantes que se van a concursar, hay tres jefaturas de departamentos y de ese número dos son exclusivamente para mujeres. El otro se va a definir con la máxima calificación.

Las asistencias técnicas, es decir, los otros espacios disponibles, se van a entregar con base en los resultados. Las asignaciones se estarán haciendo como máximo el 21 de diciembre, a fin de que las personas se integren de lleno a sus actividades y al próximo proceso electoral.

El pasado 5 de agosto, el IEPC recordó que este concurso se realiza de manera coordinada con el Instituto Nacional Electoral (INE), para incorporar a personas servidoras públicas profesionales al ámbito electoral.