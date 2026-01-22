Abren convocatoria para realizar voluntariado

La asociación Tierra Roja Centro Comunitario, que trabaja con infancias y juventudes de la periferia urbana de San Cristóbal, ha abierto una convocatoria para realizar un voluntariado.

La asociación, que tiene como objetivo reducir el rezago educativo en la periferia urbana de la ciudad, busca a personas mayores de 22 años que ayuden a facilitar talleres y clases dirigidas a infancias, por lo que el interesado requiere conocimiento en las asignaturas de primaria y secundaria.

Taller de inducción

Indicaron que es de suma importancia tener conocimiento del contexto específico en el que se trabaja, razón por la que antes de empezar proporcionan un taller de introducción para comprender las características de la población que se atiende.

Al respecto, informaron que según datos del Inegi y Coneval, hay un constante aumento de la periferia urbana, sobre todo a causa de la migración de las zonas rurales al contexto urbano.

Las poblaciones en esa zona periférica, indica la asociación, se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema, además de padecer marginación social y económica.

Proyecto autónomo

Las y los voluntarios también colaborarán en eventos especiales, en el área de gestión y difusión. Además de que podrán desarrollar un proyecto autónomo en que puedan compartir su experiencia profesional, esto con previa autorización y aceptación por parte del encargado del proyecto.

La persona interesada deberá enviar una carta de presentación al correo indicado en la convocatoria publicada en las redes de la asociación.