Abren convocatoria para reconocer nuevas escuelas

El subsecretario de Planeación Educativa, Eduardo Grajales, encabezó la instalación de una mesa de trabajo para coordinar el proceso de registro a partir de la convocatoria de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) que estará abierta del 11 al 22 de mayo.

La convocatoria va dirigida para los interesados en obtener el registro para el sector superior o una autorización para el nivel básico. “Aquellos que quieren invertir en una escuela privada y otros segmentos como centros de capacitación de oficios”. La finalidad es cuidar la calidad de la educación y del proceso.

Proceso

El RVOE no se otorga si el aspirante no cumple con cuestiones específicas de infraestructura, programas de estudios y otros elementos. Cuando reciben el registro, por ley, las autoridades educativas deben vigilar la operación de esos centros escolares.

Dijo que en esta recepción de documentos y el proceso de aprobación intervienen diferentes áreas, lo que han generado algunas fallas de comunicación y errores, lo que puede afectar el resultado, por lo que iniciaron la mesa de trabajo con los involucrados.

Capacitarán al personal interno, a las personas interesadas en obtener las autorizaciones y los registros, para saber cuales son los tiempos, requisitos, todo lo que marca la normativa y que se especifica en la convocatoria que ya está pública en la página de la Secretaría.

“En la estadística educativa hay una problemática en cuanto a cobertura en media superior y superior. Por eso se han generado nuevas universidades como la Rosario Castellanos, pero se necesita generar mayores condiciones de infraestructura, que ya se han comenzado hacer”.

Resaltó que el Estado debe apoyarse de forma controlada y legal de los centros particulares, que no se ven como un proceso de privatización educativa, sino como espacios que desarrollan polos sociales y económicos.