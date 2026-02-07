Abren convocatoria para Reina de la feria

Por segundo año, el municipio de San Cristóbal lanzará una convocatoria pública para la selección de la reina de la feria de la Primavera y de La Paz, una de las mayores celebraciones de la ciudad.

La ganadora será también la embajadora cultural de la ciudad y podrán participar jóvenes sancristobalenses entre 18 y 25 años. En caso de no haber nacido en la ciudad, pero llevar más de 5 años viviendo aquí, también se podrá participar mostrando los documentos necesarios.

Tradición promueve valores

En sesión de cabildo, las regidoras, que celebraron que la selección ahora tome en cuenta a la comunidad, también recalcaron que este no es un certamen de belleza.

“Es fundamental entender eso para también reivindicar el tema de las mujeres. Porque tiene que ver con los lugares públicos en los que hoy nos encontramos”, agregó la regidora Laura Gabriela Muñoz.

Por su parte, la regidora María José Velasco, señaló que es una tradición muy arraigada en los barrios y las colonias, además de promover los valores como la identidad.

Las interesadas podrán dejar sus solicitudes en la dirección de cultura del ayuntamiento hasta el 4 de marzo.