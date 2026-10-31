Abren diálogo sobre la diversidad sexual

La participación política y la representación de la diversidad sexual fueron los temas centrales del foro estatal “Chiapas Diverso, Diálogo y Cultura Política”, realizado en el Auditorio del Humanismo del Congreso del Estado, donde representantes de nueve fuerzas políticas, activistas y organizaciones sociales intercambiaron perspectivas sobre los avances y pendientes en materia de inclusión y derechos humanos.

El encuentro, impulsado por Getsemaní Moreno Martínez, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Popular, tuvo como objetivo generar un espacio de diálogo entre partidos políticos y ciudadanía para conocer sus agendas, identificar problemáticas y promover una cultura política basada en la igualdad, el respeto y la participación.

Otros participantes

En el foro también participó Luz María Castillo Moreno, presidenta de la Comisión de Vulnerabilidad e Inclusión.

Durante su intervención, la legisladora destacó que la apertura de espacios para la diversidad sexual es resultado de años de lucha de activistas y organizaciones, por lo que consideró necesario que este sector tenga una representación directa en los espacios de toma de decisiones.

En ese sentido, planteó la importancia de que en la próxima legislatura exista una persona representante de la diversidad sexual que pueda impulsar las causas y atender las necesidades de esta población desde el Congreso.

Señaló que, aunque se han registrado avances legislativos, todavía existen pendientes, por lo que llamó a mantener el trabajo conjunto entre autoridades, partidos políticos y sociedad civil, más allá de las diferencias partidistas.

Liderazgos políticos

Entre las intervenciones, Gladys del Muro, representante de la Delegación de Diversidad de Movimiento Ciudadano en Chiapas, expuso que la agenda de este sector forma parte de los documentos básicos de su partido y destacó la formación de liderazgos políticos de la comunidad LGBT+.

Por su parte, Rafael Alegría López señaló que la participación política permite que las personas de la diversidad sexual intervengan directamente en las decisiones que afectan a sus comunidades, al considerar que no basta con expresar inconformidades, sino que también es necesario ocupar espacios de representación.

Durante el intercambio también se mencionaron avances como el matrimonio igualitario, la prohibición de las llamadas terapias de conversión y las acciones afirmativas, aunque se insistió en que la existencia de reformas y propuestas debe acompañarse de resultados y políticas públicas.