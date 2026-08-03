Abren expediente por agresión a periodista

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH) inició de oficio el expediente de queja CEDH/QUEJA/0700/2026, por la presunta agresión en contra de un comunicador en el municipio de Ixtacomitán.

De acuerdo con el reporte de Cuarto Poder, la motocicleta del periodista Jesús Ovando Reyes fue incendiada durante la madrugada del pasado jueves frente a su domicilio.

El comunicador señaló que este hecho podría tratarse de un ataque directo para intimidarlo, luego de que difundiera denuncias relacionadas con la administración municipal, y responsabilizó de los hechos al presidente municipal de Ixtacomitán, Miguel Ángel Moreno.

Un par de días después y frente a varios medios de comunicación, el edil le regaló una moto al periodista, “para apoyarlo y para servirle, le vamos a hacer entrega de esta motocicleta para que siga realizando su labor”, expresó.

Investigación

Jesús dijo que serán las autoridades las que tendrán que dar con los responsables con base a las investigaciones.

Ante los hechos, la CEDH, encabezada por Horacio Culebro Borrayas, determinó radicar el expediente de queja con el objetivo de realizar las investigaciones correspondientes, solicitar informes a las autoridades competentes y valorar la posible existencia de violaciones a los derechos humanos, privilegiando la legalidad, la transparencia y el acceso a la justicia.

En un comunicado oficial, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos refrendó “su compromiso con la defensa de la libertad de expresión, la protección de quienes ejercen el periodismo y la salvaguarda de los derechos fundamentales”.

Pues sostienen que es oportuno considerar que “una sociedad democrática se fortalece cuando se garantizan condiciones de seguridad para el ejercicio de la labor informativa”.

Este caso, se suma a otras investigaciones que la CEDH mantiene abiertas en materia de agresiones contra periodistas en la entidad.