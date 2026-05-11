Abren exposición sobre desplazados

Un total de 34 imágenes de cinco fotógrafos integran la exposición titulada “Ante el dolor, la mirada. Reconstruirse tras el desplazamiento”, que surgió por “la profunda necesidad de que las historias de las personas desplazadas sean vistas, escuchadas y comprendidas para que sus requerimientos humanitarios sean atendidos de manera integral”.

La muestra fue organizada a iniciativa del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en colaboración con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el colectivo de fotógrafos Batsi Lab, centro de la documentación de la fotografía.

El jefe de operaciones para México del CICR, Miguel Ramírez, dijo durante la ceremonia inaugural que “en muchas ocasiones, cuando nos referimos al desplazamiento interno, hablamos de cifras, de estadísticas, de regiones, de contextos. Y aunque esas cifras son importantes para dimensionar la magnitud del fenómeno, existe el riesgo de olvidar que detrás de cada número hay una persona que se vio obligada a abandonar su hogar, sus recuerdos, su comunidad, su cotidianidad y, muchas veces, una parte de sí misma”.

Añadió que “en Chiapas, el desplazamiento forma parte tanto del pasado como del presente. Durante décadas, miles de personas han tenido que abandonar sus hogares y en años recientes, el recrudecimiento de la violencia ha intensificado esta realidad en diversas regiones del estado”.

Humanidad

Señaló que las fotografías que se exhiben las oficinas de Batsi Lab, ubicadas en el barrio de El Cerrillo de San Cristóbal, “no buscan reducir a las personas a su sufrimiento. Al contrario, nos invitan a reconocerlas en toda su humanidad. Nos muestran no solo la pérdida, sino también la capacidad de adaptación, los vínculos que sobreviven, la memoria que permanece y la dignidad que persiste incluso en condiciones profundamente adversas”.

Desde el CICR, abundó, “creemos que escuchar estas historias es indispensable para comprender las consecuencias humanitarias de la violencia y revela la urgencia de responder a ellas con dignidad y de manera integral. Hacemos un llamado a las autoridades e instituciones competentes a continuar fortaleciendo los marcos normativos y las respuestas coordinadas que garanticen protección, asistencia y soluciones duraderas para quienes se han visto forzados a huir, y para prevenir nuevos desplazamientos. Hoy más que nunca necesitamos respuestas integrales”.