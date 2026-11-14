Abren exposición sobre el oficio de los carteros

En el Museo de Historia y Curiosidades en el barrio de la Merced de San Cristóbal de Las Casas, fue inaugurada la singular exposición “Los Carteros, Mensajeros de la Memoria en Nuestra Ciudad”.

A la ceremonia asistieron autoridades, representantes del Servicio Postal Mexicano, carteros en activo, jubilados, familiares, amigos y público en general, quienes compartieron un encuentro con la memoria, los afectos y la historia de la ciudad.

El cronista adjunto de la ciudad, Miguel Muñoz, informó que la exposición “reúne una colección de objetos históricos que permiten reconstruir parte de la evolución del servicio postal: buzones de distintas épocas, bicicletas utilizadas en el reparto, alforjas de cuero, uniformes, gorras, insignias, documentos, fotografías y emblemas institucionales”.

Así como piezas que, más allá de su valor material, nos acercan a las condiciones en que se desarrollaba este oficio y a la presencia que el correo tuvo en la vida cotidiana de San Cristóbal.

Cada objeto tiene una historia que contar. Una bicicleta nos recuerda los recorridos; una alforja, las cartas que aguardaban llegar a su destino; una fotografía, los rostros de quienes hicieron de este trabajo una vocación.

“Fue especialmente significativo reconocer a quienes todavía desempeñan esta noble labor, a quienes dedicaron buena parte de su vida al servicio postal y, de manera muy especial, recordar a aquellos carteros que ya no están con nosotros, pero cuyo trabajo permanece en la memoria de sus familias y de nuestra ciudad”, señaló.

Gesto sencillo

Uno de los momentos más simbólicos fue la colocación de un sombrero de cartero, depositado por uno de sus representantes en el espacio expositivo. Un gesto sencillo, pero cargado de significado: dejar aquí una parte de su historia y representar a todos aquellos que hicieron de las calles de San Cristóbal su lugar de trabajo.